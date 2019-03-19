11:34
19 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Який поважний орган Бастрикін не знайшов у Путіна. Думки росіян про Крим
      Вєсті Кремля
      21:57, 18 березня
      Вєсті. UA: Що спільного у куми Путіна та курки. Бойко вигадав як догодити народу
      Вєсті.UA
      19:34, 18 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      "Пожежа на виборах": у Маріуполі провели навчання для спецслужб – фото та відео

      34 Читать новость на русском

      У Маріуполі на одній із виборчих дільниць невідомий закинув запалювальну суміш, після чого виникла пожежа – такою була легенда навчань, які проводили для спецслужб спеціально перед виборами.

      За легендою, пожежа почалася на другому поверсі у фойє будівлі, де розташований виборчий округ. Практично вмить на виклик прибули співробітники усіх екстрених служб.

      Читайте також: Президентські вибори-2019: скільки українців змінили місце голосування

      В пожежі рятувальники виявили "потерпілого" чоловіка, що не міг самостійно рухатися. Тож його довелось евакуювати, а потім передати медикам.

      Рятувальники мали передати потерпілого медикам
      Рятувальники мали передати потерпілого медикам

      Та під час навчань треба було не лише загасити пожежу, а й зберегти бюлетені та передати їх компетентним органам. За це відповідали представники виборчої комісії.

      Навчання проходили в робочий час, підрозділи не знали точного часу тривоги. Втім, впорались із усіма завданнями на відмінно. А після завершення рятувальники наголосили, що такі випробування виявились вкрай корисними і їх потрібно провести для усіх фахівців.

      Рятувальники провели навчання перед виборами
      Рятувальники провели навчання перед виборами

      Зазначимо, що за порядком у день виборів 31 березня стежитимуть 60 тисяч правоохоронців. На кожній виборчій дільниці буде по два силовики.

      Коли відбудуться вибори Президента України?8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Перший тур виборів відбудеться 31 березня 2019 року. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня. 

      blog_ava
      Великий піст 2019: календар харчування на кожен день
      сьогодні
      41926
      Теги: Новини України Пожежа Новини Маріуполя Президентські вибори 2019 ДСНС
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Діти, масажисти, охоронці та водії: як близьке оточення топ-політиків стає можновладцями
      сьогодні , 11:30 Діти, масажисти, охоронці та водії: як близьке оточення топ-політиків стає можновладцями
      Дмитро Гнап 9
      Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
      сьогодні , 11:01 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
      Оксана Вербіцька 4367
      Місце для релаксу: як облаштувати зону відпочинку в саду
      сьогодні , 09:00 Місце для релаксу: як облаштувати зону відпочинку в саду
      278
      10 віршів Ліни Костенко, які не залишать вас байдужим
      сьогодні , 11:00 10 віршів Ліни Костенко, які не залишать вас байдужим
      9218
      Як прикрасити будинок до дня народження: прості поради
      сьогодні , 10:01 Як прикрасити будинок до дня народження: прості поради
      179
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук