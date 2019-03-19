"Пожежа на виборах": у Маріуполі провели навчання для спецслужб – фото та відео

У Маріуполі на одній із виборчих дільниць невідомий закинув запалювальну суміш, після чого виникла пожежа – такою була легенда навчань, які проводили для спецслужб спеціально перед виборами.

За легендою, пожежа почалася на другому поверсі у фойє будівлі, де розташований виборчий округ. Практично вмить на виклик прибули співробітники усіх екстрених служб.

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В пожежі рятувальники виявили "потерпілого" чоловіка, що не міг самостійно рухатися. Тож його довелось евакуювати, а потім передати медикам.



Рятувальники мали передати потерпілого медикам

Та під час навчань треба було не лише загасити пожежу, а й зберегти бюлетені та передати їх компетентним органам. За це відповідали представники виборчої комісії.

Навчання проходили в робочий час, підрозділи не знали точного часу тривоги. Втім, впорались із усіма завданнями на відмінно. А після завершення рятувальники наголосили, що такі випробування виявились вкрай корисними і їх потрібно провести для усіх фахівців.



Рятувальники провели навчання перед виборами

Зазначимо, що за порядком у день виборів 31 березня стежитимуть 60 тисяч правоохоронців. На кожній виборчій дільниці буде по два силовики.

Коли відбудуться вибори Президента України?8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Перший тур виборів відбудеться 31 березня 2019 року. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.