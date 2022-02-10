В Москве его постоянно озвучивают. Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель Донбасса в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

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Казанский: Требования России – потеря суверенитета Украины

По мнению Казанского, Россия фактически стремится превратить Украину в своего сателлита – независимое государство, но находится под политическим и экономическим влиянием другой страны. То есть, на аналог Беларуси.

Где не будет никакого взаимодействия с НАТО и Евросоюзом, чтобы мы (Украина – 24 канал) не могли входить в любой союз, не устраивающий Россию,

– добавил он.

Представитель ТКГ отметил, что в Москве стараются, чтобы Украина не могла усиливать обороноспособность и получать оружие, а также легализовала незаконные вооруженные формирования.

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По наблюдению Казанского, Россия и дальше будет использовать инструменты давления, в частности запугивания, чтобы заставить Украину пойти на уступки.

"Постоянно озвучивают свои требования, поскольку мы на них не соглашаемся. Они (требования – 24 канал) фактически означают отказ от нашего суверенитета. Они неприемлемы", – подчеркнул он.

Обратите внимание! ВСУ готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, терцелостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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