У Москві його постійно озвучують. Про це в ефірі 24 каналу розповів представник Донеччини у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

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Казанський: Вимоги Росії – втрата суверенітету України

На думку Казанського, Росія фактично прагне перетворити Україну на свого сателіта – державу, яка незалежна, але перебуває під політичним та економічним впливом іншої країни. Тобто на аналог Білорусі.

Де не буде ніякої взаємодії з НАТО та Євросоюзом, щоб ми (Україна – 24 канал) не могли входити у будь-який союз, який не влаштовує Росію,

– додав він.

Представник ТКГ зауважив, що у Москві прагнуть, щоб Україна не могла посилювати обороноздатність та отримувати зброю, а також легалізувала незаконні збройні формування.

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За спостереженням Казанського, Росія й надалі використовуватиме інструменти тиску, зокрема залякування, щоб змусити Україну піти на поступки.

"Постійно озвучують свої вимоги, оскільки ми на них не погоджуємося. Вони (вимоги – 24 канал) фактично означають відмову від нашого суверенітету. Вони є неприйнятними", – підкреслив він.

Зверніть увагу! ЗСУ готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, терцілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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