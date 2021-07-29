Новинский разрушает, – Казанский о связи депутата с Россией

Народный депутат Украины Вадим Новинский в прошлом был российским олигархом. Во времена Виктора Януковича он получил украинское гражданство и сейчас действует против интересов Украины.

Об этом в трансляции 24 канала сказал представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе и журналист Денис Казанский. Он отметил, что никто не поднимает вопрос, чтобы лишить Новинского гражданства, которое дали по указу Януковича.

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Было бы хорошо, если бы он получил паспорт и тихо себе работал, но проблема в том, что Новинский ведет разрушительную деятельность. Он уничтожает некоторые украинские предприятия,

– отметил Казанский.

"Также он ведет политическую деятельность. То есть из России приехал человек, который в Украине диктует свои правила. Рассказывает, за что голосовать, какие законы принимать и сам принимает для нас законы. Говорит, что украинский язык не нужен, а нужно больше русского, которым он мог свободно пользоваться в России без ограничений", – добавил журналист.

Банкротство судостроительного завода

Казанский рассказал, что Новинский выкупил Черноморский судостроительный завод. Это одно из старейших украинских предприятий, которое строит корабли. Его основали в конце XIX лет.

"Новинский окончательно довел завод до банкротства. Последние годы строили корабль "Владимир Великий" для военного флота. Он так и не достроен. Его части ржавеют в пустых цехах. Депутат уничтожает завод, чтобы на его месте построить морской порт", – сказал Казанский .

. На строительство корвета "Владимир Великий" Украина с 2011 года потратила более 570 миллионов гривен. Реализовать проект планируют в 2023 году.

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