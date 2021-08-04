Об этом в трансляции 24 канала заявил представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Денис Казанский. Он отметил, что в государстве есть большие массы бедных людей, которым нужны деньги.
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Почему украинцы становятся титушками
По словам Казанского, идейных титушок не бывает, поэтому они всегда наемники. Таких людей можно найти и в богатых странах, однако там они стоят дороже, поэтому нанимать их нерентабельно.
Поскольку в Украине можно найти лиц, которые за 100 – 200 гривен несколько часов будут делать вид массовки или принимать участие в силовых акциях, то будут и люди, которые имеют деньги и будут пользоваться этим.
Я думаю, что идейных титушок не бывает, поскольку у них нет идеи вообще,
– отметил Казанский.
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Что этому предшествовало
- Служба безопасности Украины предотвратила попытки расшатывания общественно-политической ситуации на Востоке Украины. К ним были причастны титушки нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.
- Злоумышленники действовали под прикрытием общественного объединения. Оно специализировалось на совершении преступлений и провокаций.
- Илья Кива отреагировал на такие действия в видеообращении. Представитель ОПЗЖ утверждает, что СБУ никого не арестовала.