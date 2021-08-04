Об этом в трансляции 24 канала заявил представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Денис Казанский. Он отметил, что в государстве есть большие массы бедных людей, которым нужны деньги.

Узнайте больше СБУ разоблачила на Востоке "титушок" Киви, причастных к тяжким преступлениям

Почему украинцы становятся титушками

По словам Казанского, идейных титушок не бывает, поэтому они всегда наемники. Таких людей можно найти и в богатых странах, однако там они стоят дороже, поэтому нанимать их нерентабельно.

Поскольку в Украине можно найти лиц, которые за 100 – 200 гривен несколько часов будут делать вид массовки или принимать участие в силовых акциях, то будут и люди, которые имеют деньги и будут пользоваться этим.

Я думаю, что идейных титушок не бывает, поскольку у них нет идеи вообще,

– отметил Казанский.

К теме Кива снова попал в скандал: насмехался над акцией к годовщине освобождения Авдеевки

СБУ взялась за титушок Ильи Кивы: смотрите видео

Что этому предшествовало