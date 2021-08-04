Про це в трансляції 24 каналу заявив представник української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський. Він зауважив, що в державі є великі маси бідних людей, яким потрібні гроші.

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Чому українці стають тітушками

За словами Казанського, ідейних тітушок не буває, тому вони завжди є найманцями. Таких людей можна знайти й у багатих країнах, однак там вони коштують дорожче, тому винаймати їх нерентабельно.

Оскільки в Україні можна знайти осіб, які за 100 – 200 гривень кілька годин вдаватимуть масовку чи братимуть участь у силових акціях, то будуть і люди, які мають гроші й користуватимуться цим.

Я думаю, що ідейних тітушок не буває, оскільки у них немає ідеї взагалі,

– наголосив Казанський.

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