Российский президент, как обычно, подчеркнул, что их не выполняет именно наша сторона. Об этом рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.
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Украина привыкла к обвинениям России в отношении Минских соглашений, – Казанский
По его словам, в обвинениях главы Кремля нет ничего удивительного. Украина уже давно к этому привыкла, потому что россияне ничего другого никогда не говорили. Поэтому в этом вопросе обошлось без сюрпризов.
Журналист также отметил, несмотря на заявления Путина, Минские договоренности не желает выполнять Россия. То есть те люди, которых россияне называют представителями ОРДЛО. А сами себя они представляют как представителей так называемых "Л/ДНР". Впрочем, на самом деле – это граждане России с российскими паспортами, которые даже этого не скрывают.
Денис Казанский подчеркнул, что эти люди отказывают выполнять такие пункты минских соглашений:
- передавать Дебальцево Украине;
- выводить незаконные вооруженные формирования.
Из того, что я услышал и увидел, думаю, что ситуация на востоке Украины для нас не изменится. Ждать каких-то существенных изменений можно будет лишь, когда власть в России изменится и, возможно, полностью изменится российский курс на противостояние со странами Запада,
– подытожил он.
Трансляция с Денисом Казанским: смотрите видео
Байден встретился с Путиным: главное
- Джо Байден 16 июня встретился в Женеве с Владимиром Путиным. Встреча продолжалась 4,5 часа вместе с перерывом.
- Президенты Соединенных Штатов и России обсудили ряд вопросов, среди которых – конфликт на Востоке Украины.
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- Глава Кремля вспомнил и Революцию Достоинства в Украине, назвав эти события "кровавым переворотом".