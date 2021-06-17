Российский президент, как обычно, подчеркнул, что их не выполняет именно наша сторона. Об этом рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

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Украина привыкла к обвинениям России в отношении Минских соглашений, – Казанский

По его словам, в обвинениях главы Кремля нет ничего удивительного. Украина уже давно к этому привыкла, потому что россияне ничего другого никогда не говорили. Поэтому в этом вопросе обошлось без сюрпризов.

Журналист также отметил, несмотря на заявления Путина, Минские договоренности не желает выполнять Россия. То есть те люди, которых россияне называют представителями ОРДЛО. А сами себя они представляют как представителей так называемых "Л/ДНР". Впрочем, на самом деле – это граждане России с российскими паспортами, которые даже этого не скрывают.

Денис Казанский подчеркнул, что эти люди отказывают выполнять такие пункты минских соглашений:

передавать Дебальцево Украине;

выводить незаконные вооруженные формирования.

Из того, что я услышал и увидел, думаю, что ситуация на востоке Украины для нас не изменится. Ждать каких-то существенных изменений можно будет лишь, когда власть в России изменится и, возможно, полностью изменится российский курс на противостояние со странами Запада,

– подытожил он.

Трансляция с Денисом Казанским: смотрите видео

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