Російський президент, як зазвичай, наголосив, що їх не виконує саме наша сторона. Про це розповів представник України у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

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Україна звикла до звинувачень Росії щодо мінських угод, – Казанський

За його словами, в звинуваченнях глави Кремля немає нічого дивного. Україна вже давно до цього звикла, бо росіяни нічого іншого ніколи не казали. Відтак щодо цього питання обійшлося без сюрпризів.

Журналіст також зауважив, попри заяви Путіна, мінські домовленості не бажає виконувати Росія. Тобто ті люди, яких росіяни називають представниками ОРДЛО. А самі себе вони представляють як представників так званих "Л/ДНР". Втім насправді – це громадяни Росії з російськими паспортами, які навіть цього не приховують.

Денис Казанський підкреслив, що ці люди відмовляють виконувати такі пункти мінських угод:

передавати Дебальцеве Україні;

виводити незаконні збройні формування.

З того, що я почув і побачив, думаю, що ситуація на Сході України для нас не зміниться. Чекати на якісь суттєві зміни можна буде лише, коли влада в Росії зміниться і, можливо, повністю зміниться російський курс на протистояння з країнами Заходу,

– підсумував він.

Трансляція з Денисом Казанським: дивіться відео

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