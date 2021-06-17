Некоторые СМИ считают, что Байден не смог заставить Путина изменить свою агрессивную внешнюю политику. В то же время Байдена, согласно информации американских изданий, прекратить вмешательство во внутренние дела США, остановить кибератаки и начать уважать международное право.

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"Кажется, никакие дружеские слова не остановят российского лидера от того, чтобы продолжить решительно реализовывать свою политическую программу как у себя дома в России, так и за рубежом, практически безнаказанно", – говорится в статье CNN.

Сами же президенты очень осторожно оценили результаты своих первых личных переговоров. Джо Байден отметил, что тон всей встречи был добрым, позитивным и не было резких действий.

Если мы расходились во мнениях, я не соглашался, я говорил об этом. Если он не соглашался, то тоже говорил об этом,

– отметил президент США.

Зато Путин сказал, что встреча проходила "в принципиальном ключе". По многим позициям оценки расходятся, но с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций, считает президент России.

Встреча длилась всего 3 часа

Вместо запланированных 5 часов саммит длился чуть больше, чем 3 часа. За это время лидеры США и России успели обсудить вопросы стратегической безопасности, восстановление дипломатических отношений и "красные линии" в отношениях двух государств. Однако никакого прорыва на встрече достигнуто не было, да и не надеялись на него ни в Вашингтоне, ни в Москве.

Оценки саммита в Женеве отличаются: смотрите видео

"В целом результаты ожидаемые, то есть никаких прорывных результатов. Стороны подтвердили лишь те свои позиции, которые они озвучивали и ранее", – отметил исполнительный директор Фонда "Возрождение" Александр Сушко.

Впрочем определенную цель в двусторонних отношениях удалось наметить. Эксперт Украинского института будущего Илия Куса рассказал, что главный результат – это то, что сторонам удалось заложить рабочую основу для того, чтобы перевести свои отношения в перспективе в более управляемый формат.

На саммите в Женеве важные вопросы остались без ответа

Джо Байден дал Владимиру Путину полгода, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений поддерживать стратегический диалог по важнейшим вопросам, в частности:

сокращению ядерного вооружения;

кибербезопасности;

демилитаризации Арктики;

борьбы с климатическими изменениями.

Однако по мнению американских экспертов – это все равно оставляет без ответа важные для США вопросы. Исполнительный директор Института современных мировых отношений Херихор Файфер вообще считает, что Путин "постоянно врет и это хорошо понимают в Белом доме, но не знают, что с этим делать".

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"По моему мнению расчеты Белого дома были полностью ошибочными и они показывают, что США не многому научились за 20 лет, в течение которых Путин обманывал Запад, играя в постепенное наращивание агрессии с периодическими небольшими эпизодами фальшивой "разрядки". Я считаю эту встречу еще одним таким эпизодом", – сказал Файфер.

Похоже, что в это правило вписывается и поведение Кремля относительно Украины, которая также была предметом переговоров в Женеве. Однако на пресс-конференции оба президента были немногословны по этому вопросу.



Стороны могут перевести отношения в другой формат / Фото AP

"Что касается Украины, то да, эта тема поднималась. Не могу сказать, что уже очень подробно. По поводу возможного вступления Украины в НАТО – эта тема затрагивалась "мазком", – сказал российский президент.

В то же время Джо Байден сообщил о непоколебимой поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины. По его словам, на саммите договорились продолжить дипломатические усилия в рамках минских договоренностей.

Прорыва в вопросе Украины может не быть

Однако эксперты отметили, что надеяться на прорыв в решении украинского вопроса тоже не стоит, ведь позиции США и России очень отличаются.

Если они придут к какому-то компромиссу относительно Украины, то единственный компромисс, приемлемый для всех сторон – это заморозить этот конфликт на долгие годы,

– сказал эксперт Украинского института будущего Илия Куса.

И если Москве это выгодно, потому что замороженный конфликт на Донбассе – это важный рычаг влияния на Киев и Брюссель, то для Вашингтона сейчас большая угроза исходит от Китая, а не от России. Следовательно, на восточном направлении сосредоточено больше усилий и Кремль может попытаться играть на этом поле и даже пытаться давить на Белый Дом, чтобы добиться уступок в украинском вопросе.

"Я не думаю, что здесь мы можем получить какой-то торг. "Китай вместо Украины" – этого не будет, потому что это противоречит тому стилю политики и потому как мыслит мир, американская политическая элита, которую представляет Байден", – считает исполнительный директор Фонда "Возрождение" Александр Сушко.

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Байден и Путин в Женеве сошлись на прагматизме в отношениях. Оба президента признали, что сейчас – это лучшая база для развития отношений, потому что о доверии между двумя государствами речь не идет. Это должно быть сигналом и для Киева, ведь Украина нуждается в поддержке Белого дома в противостоянии российской агрессии, поэтому должен принимать во внимание новые геополитические реалии.

Байден и Путин четко показали, что они мыслят категориями довольно прагматичными, поэтому Украине нужно выходить на внешнеполитический прагматизм, иначе просто нас размоют на международной арене,

– сказал Илия Куса.

Переформатируют ли внешнюю политику на Банковой покажет первая встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом, которая должна состояться в июле 2021 года.