Об этом сообщили в Кремле. Ранее у российского президента заявляли, что в рамках встречи не запланировано подписание документов.

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В то же время спикер Путина заверил, что лидеры России и США не планируют принимать "каких-либо документов, касающихся кибербезопасности".

Справка. Кибербезопасность – один из вопросов, которые Байден стремится поднять на саммите. Впрочем, он не уверен, что ему удастся достичь договоренностей с Путиным на этот счет.

Подробности о встрече Байдена и Путина