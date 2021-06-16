Про це повідомили у Кремлі. Раніше у російського президента заявляли, що у рамках зустрічі не заплановане підписання документів.
До теми Перша зустріч Путіна та Байдена: як готувались до саміту
Водночас речник Путіна запевнив, що лідери Росії та США не планують ухвалювати "будь-яких документів, які стосуються кібербезпеки".
Подробиці про зустріч Байдена та Путіна
- Порядок денний переговорів оприлюднили на сайті Білого Дому. Окрім кібербезпеки, обговорити планують, зокрема, контроль над стратегічним озброєнням та захоплення літака Ryanair у Білорусі.
- Натомість у Кремлі раніше заявляли, що політики спілкуватимуться про питання стратегічної стабільності, боротьбу з пандемією COVID-19, ситуацію в Україні та Сирії.
- Після завершення зустрічі Байден та Путін не проводитимуть спільної пресконференції, а спілкуватимуться зі ЗМІ окремо. Цього побажала американська сторона.