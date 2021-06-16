Про це повідомили у Кремлі. Раніше у російського президента заявляли, що у рамках зустрічі не заплановане підписання документів.

До теми Перша зустріч Путіна та Байдена: як готувались до саміту

Водночас речник Путіна запевнив, що лідери Росії та США не планують ухвалювати "будь-яких документів, які стосуються кібербезпеки".

Довідка. Кібербезпека – одне з питань, які Байден прагне підняти на саміті. Втім, він не впевнений, що йому вдасться досягти домовленостей з Путіним щодо цього.

Подробиці про зустріч Байдена та Путіна