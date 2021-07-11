Всюду, куда влезли россияне – одно и то же, – Казанский напомнил позицию России по Приднестровью

Даже когда Приднестровью предлагали широкую автономию, Россия не имела желания урегулировать конфликт. Об этом сказал бывший президент Молдовы Петр Лучинский.

Его слова прозвучали в фильме "Приднестровье: бандиты, миротворцы и российский газ" Ильи Варламова, опубликованном в ютубе 6 июля.

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Никакие уступки не заставят Россию выполнить минские соглашения и отдать Донбасс

На слова бывшего руководителя Молдовы Петра Лучинского обратил внимание журналист и блоггер, один из представителей Украины в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Денис Казанский.

В телеграме он написал, что посмотрел фильм Варламова о Приднестровье, и увидел там интересный эпизод – "интервью с бывшим президентом Молдовы Петром Лучинским", который жалуется, что "с Россией невозможно договориться".

Хотя молдавская сторона и пошла на уступки, предлагала автономию для ПМР ("Приднестровская Молдавская Республика" – 24 канал), не вводила никакой экономической блокады этой территории – Москва все равно не хотела урегулировать конфликт. Хотя на словах и признавала территориальную целостность Молдовы,

– рассказал журналист.

По его убеждению, этот фильм "очень полезно посмотреть всем, кто верит, что Россия выполнит минские соглашения и отдаст нам Донбасс".

В ответ на любые уступки (вроде снятия блокады или согласия на определенную автономию) – Кремль будет только усиливать условия и выдвигать новые требования. Как в Молдове. Всюду, куда влезли россияне – одно и то же,

– подытожил Денис Казанский.

Петр Лучинский с 15 января 1997 по 4 апреля 2001 был президентом Молдовы. Он пытался разрешить конфликт в Приднестровье, которое назвало себя независимой республикой – но тщетно. Статус этой территории до сих пор не определен, а контролирует ее фактически армия России.

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