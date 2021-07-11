Його слова прозвучали у фільмі "Придністров'я: бандити, миротворці й російський газ" Іллі Варламова, опублікованому в ютубі 6 липня.
Читайте також Путін поглинає Донбас: що насправді стоїть за паспортизацією ОРДЛО
Жодні поступки не змусять Росію виконати мінські угоди й віддати Донбас
На слова колишнього керівника Молдови Петра Лучинського звернув увагу журналіст та блогер, один із представників України у Тристоронній контактній групі по Донбасу Денис Казанський.
У телеграмі він написав, що переглянув фільм Варламова про Придністров'я, і побачив там цікавий епізод – "інтерв'ю з колишнім президентом Молдови Петром Лучинським", який нарікає, що "з Росією неможливо домовитися".
Хоч молдавська сторона і пішла на поступки, пропонувала автономію для ПМР ("Придністровська Молдавська Республіка" – 24 канал), не вводила якоїсь економічної блокади цієї території – Москва все одно не бажала врегулювати конфлікт. Хоча на словах і визнавала територіальну цілісність Молдови,
– розповів журналіст.
На його переконання, цей фільм "дуже корисно подивитися всім, хто вірить, що Росія виконає мінські угоди й віддасть нам Донбас".
У відповідь на будь-які поступки (на кшталт зняття блокади або згоди на певну автономію) – Кремль буде тільки посилювати умови й висувати нові вимоги. Як у Молдові. Усюди, куди влізли росіяни – одне і те ж,
– підсумував Денис Казанський.
Детально про Криваве протистояння у Молдові: історія "замороженого" конфлікту у Придністров'ї та вплив Росії