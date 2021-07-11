Його слова прозвучали у фільмі "Придністров'я: бандити, миротворці й російський газ" Іллі Варламова, опублікованому в ютубі 6 липня.

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Жодні поступки не змусять Росію виконати мінські угоди й віддати Донбас

На слова колишнього керівника Молдови Петра Лучинського звернув увагу журналіст та блогер, один із представників України у Тристоронній контактній групі по Донбасу Денис Казанський.

У телеграмі він написав, що переглянув фільм Варламова про Придністров'я, і побачив там цікавий епізод – "інтерв'ю з колишнім президентом Молдови Петром Лучинським", який нарікає, що "з Росією неможливо домовитися".

Хоч молдавська сторона і пішла на поступки, пропонувала автономію для ПМР ("Придністровська Молдавська Республіка" – 24 канал), не вводила якоїсь економічної блокади цієї території – Москва все одно не бажала врегулювати конфлікт. Хоча на словах і визнавала територіальну цілісність Молдови,

– розповів журналіст.

На його переконання, цей фільм "дуже корисно подивитися всім, хто вірить, що Росія виконає мінські угоди й віддасть нам Донбас".

У відповідь на будь-які поступки (на кшталт зняття блокади або згоди на певну автономію) – Кремль буде тільки посилювати умови й висувати нові вимоги. Як у Молдові. Усюди, куди влізли росіяни – одне і те ж,

– підсумував Денис Казанський.

Для довідки: Петро Лучинський з 15 січня 1997 по 4 квітня 2001 був президентом Молдови. Він намагався розв'язати конфлікт у Придністров'ї, яке назвало себе незалежною республікою – але марно. Статус цієї території досі не визначено, а контролює її фактично армія Росії.

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