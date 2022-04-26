В Казатине объявили 26 апреля день траура

26 апреля объявили днем траура в Казатине Винницкой области. Соответствующее решение было принято после того, как российские ракеты унесли жизнь железнодорожника Вячеслава Франчука.

Накануне, 25 апреля, российские кафиры обстреляли 5 железнодорожных узлов по территории Украины. Один из них – в городе Казатин. В результате вражеских ударов погиб железнодорожник Вячеслав Франчук.

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Городские власти сочувствуют родным

Об объявлении 26 апреля днем траура сообщила городской голова Казятина Татьяна Ермолаева.

Вместе с депутатским корпусом, исполкомом и аппаратом городского совета выражаем свои искренние соболезнования семье казатинчанина Франчука Вячеслава и семьям и близким погибших сегодня во время ракетного обстрела вблизи Козятина,

– написала она.

Глава городского совета добавила, что это невосполнимая потеря для всего общества. Так что российская агрессия должна быть не только остановлена, но и наказана.

В день скорби над Казатинским городским советом и других административных зданиях вывесят Государственный Флаг Украины с черной лентой.

Напомним, что с утра 25 апреля по всей Украине объявили воздушную тревогу. Впоследствии прогремели взрывы на Львовщине, Ровенщине и Винницкой области.

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