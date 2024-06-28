Кое-где оккупанты настолько боятся выйти из блиндажа, чтобы не наткнуться на дрон, что испражняются прямо внутри. Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал Андрей Отченаш – командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4 Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ.

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Важное оружие в войне

Даже так называемые Z-военкоры признаются, что украинских дронов боятся уже и оккупанты непосредственно на поле боя. И не зря.

Россияне действительно очень сильно боятся наших сбросов, боятся "Летучих мышей" из-за того, что они наносят достаточно большие поражения. Например, "Летучая мышь" может нести крупногабаритные боеприпасы и действительно уничтожать, просто разбирать в ноль их блиндажи. А вот малые "коптеры" уже охотятся за каждым пехотинцем,

– отметил Андрей Отченаш.

Дрон "Кажан"

Кажан – это гексакоптер, то есть беспилотник на шести винтах. Он относится к классу "бомбардировщиков", который может много раз сбрасывать боеприпасы или мины на цели. Скорость составляет в среднем 40 км/ч, высота полета – около 400 метров, полезный вес, который может взять на борт, 12 – 13 килограммов, и до 20 киллограмов на короткие дистанции.

Преимуществом Летучих мышей является универсальность их креплений-"сбросов" – они быстро переделываются под любое средство поражения, что есть в наличии в подразделениях или с которым привыкли работать военные.

Военный рассказал и о курьезных случаях, которые только подтверждают, что россияне напуганы украинскими дронами и ловкостью операторов.

"Была такая ситуация, что наш экипаж настолько запугивал противника, что он не выходил даже с позиций. Они ходили в туалет непосредственно в блиндаже. Были неоднократные ситуации, когда мы видели, что военнослужащий России ходил сделать физиологическую потребность и не смог", – поделился историей командир экипажа БпЛА.

Военные также стали свидетелями ситуации, когда россияне перебрасывали друг другу только перебрасывали на шнурочке, потому что очень боялись выходить. Ведь знали, что как только они выйдут, то сразу "птичка" вылетит для того, чтобы их уничтожить.