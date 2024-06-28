Подекуди окупанти настільки бояться вийти з бліндажа, щоб не натрапити на дрон, що випорожняються прямо всередині. Про це у розмові з 24 Каналом розповів Андрій Отченаш – командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4 Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ.

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Важлива зброя у війні

Навіть так звані Z-воєнкори зізнаються, що українських дронів бояться вже й окупанти безпосередньо на полі бою. І не дарма.

Росіяни справді надзвичайно сильно бояться наших скидів, бояться "Кажанів" через те, що вони завдають достатньо великі ураження. Наприклад, "Кажан"може нести великогабаритні боєприпаси і справді знищувати, просто розбирати в нуль їхні бліндажі. А от малі "коптери"вже полюють за кожним піхотинцем,

– зазначив Андрій Отченаш.

Дрон "Кажан"

Кажан — це гексакоптер, тобто безпілотник на шести гвинтах. Він належить до класу "бомберів", який може багато разів скидати боєприпаси чи міни на цілі. Швидкість складає в середньому 40 км/год, висота польоту — близько 400 метрів, корисна вага, яку може взяти на борт, — 12 – 13 кілограмів, і до 20 кілограмів на короткі дистанції.

Перевагою Кажанів є універсальність їх кріплень-"скидів" – вони швидко перероблюються під будь-який засіб ураження, що є в наявності в підрозділах чи з яким звикли працювати військові.

Військовий розповів і про курйозні випадки, які лише підтверджують, що росіяни налякані українськими дронами та вправністю операторів.

"Була така ситуація, що наш екіпаж настільки залякував противника, що він не виходив навіть з позицій. Вони ходили в туалет безпосередньо в бліндажі. Були неодноразові ситуації, коли ми бачили, що військовослужбовець Росії ходив зробити фізіологічну потребу і не зміг", – поділився історією командир екіпажу БпЛА.

Військові також стали свідками ситуації, коли росіяни перекидали один одному лише перекидали на шнурочку, тому що дуже боялися виходити. Адже знали, що як тільки вони вийдуть, то відразу "пташка" вилетить для того, щоб їх знищити.