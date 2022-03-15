Каждая из более 800 ударивших по Украине ракет является ответом на вопрос о НАТО, – Зеленский

В новом видеообращении Владимир Зеленский подчеркнул, что все ракеты, которыми Россия цинично плещет по Украине, являются ответом на давний вопрос о НАТО.

"Этот ответ на вопрос, открыты ли на самом деле для Украины двери Альянса. Если бы были открыты, если бы это было честно, то нам не пришлось бы 20 дней убеждать НАТО, что небо над нашим государством нужно закрыть", – подчеркнул президент.

Обращение Зеленского 15 марта: смотрите видео

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