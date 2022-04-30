Каждая минута приносила 400 миллионов долларов, – ОП о выступлении Зеленского перед Всемирным банком

Президент Владимир Зеленский 21 апреля выступил перед Всемирным банком. После этого там заявили, что предоставят Украине 4,8 миллиарда долларов помощи.

Одна минута выступления Зеленского принесла стране около 400 миллионов долларов. Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига, сообщает 24 канал.

Заметьте Украина требует до 7 миллиардов долларов поддержки ежемесячно, – Зеленский

Каждая минута выступления президента приносила 400 миллионов долларов

Сибига отметил, что еще одно важное направление деятельности президента – привлечение макрофинансовой помощи для экономики Украины и поддержки граждан.

Конкретный пример – выступление президента на специальной сессии Всемирного банка. Результат – 4,8 миллиарда долларов помощи для Украины,

– заметил заместитель руководителя ОП.

Он подытожил, что речь Зеленского длилась 13 минут. Это означает, что каждая минута выступления президента приносит государству в среднем 400 миллионов долларов.

Кратко о выступлении Зеленского перед Всемирным банком

Президент 21 апреля выступил перед Всемирным банком. Он назвал 5 шагов, в которых Украина нуждается уже сейчас. Среди них поддержка нашего государства, исключение России из всех международных финансовых институций, специальный налог на войну и т.д.

Также он рассказал, что из-за нехватки украинского продовольствия в мире уже ощущают начало кризиса. В недавнем отчете Всемирной продовольственной программы ООН говорилось о том, что рост цен на пищевые продукты в 2022 году приведет к голоду около 47 миллионов человек в 81 стране мира.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс отметил, что по приблизительным подсчетам, физический ущерб Украины от войны уже достигает почти 60 миллиардов долларов. Пока это ранняя оценка "узких" потерь, не охватывающая экономические издержки.

На следующий день после выступления Зеленского Всемирный банк объявил, что предоставит на восстановление Украины 4,8 миллиарда долларов.

Стоит посмотреть – Речь Зеленского во Всемирном банке