На заявления о "красных линиях" России в отношении Украины и НАТО отреагировал в сети представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

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Реакция США на "красные линии" Кремля

Каждая страна имеет суверенное право делать свой собственный выбор относительно коллективной безопасности,

– написал Прайс.

Представитель Госдепа также заверил в неизменной поддержке США суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины.

Заявления Москвы о "красных линиях" относительно отношений Украины и НАТО

Недавно командующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что Украина воплощает стандарты НАТО и готова к вступлению, однако политическое решение должен принять Альянс.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ отметил, что Владимир Путин считает расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины пересечением "красных линий". Мол, Москва и Минск раздумывают над "действиями по обеспечению безопасности двух государств" в ответ на сотрудничество Киева с Альянсом.

В то же время глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина сама разберется, что ей делать в интересах собственного народа и безопасности Европы.

Текст сообщения Неда Прайса:

Каждая страна имеет суверенное право делать свой собственный выбор коллективной обороны. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитета Украины, территориальной целостности и евроатлантических стремлений.