На заяви про "червоні лінії" Росії щодо України й НАТО відреагував у мережі речник Державного департаменту США Нед Прайс.

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Реакція США на "червоні лінії" Кремля

Кожна країна має суверенне право робити свій власний вибір щодо колективної безпеки,

– написав Прайс.

Речник Держдепу також запевнив у незмінній підтримці США суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України.

Заяви Москви про "червоні лінії" щодо відносин України та НАТО

Нещодавно командувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Україна втілює стандарти НАТО і готова до вступу, однак політичне рішення повинен ухвалити Альянс.

Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков у відповідь зазначив, що Володимир Путін вважає розширення інфраструктури НАТО на територію України перетином "червоних ліній". Мовляв, Москва та Мінськ роздумують над "діями щодо забезпечення безпеки двох держав" у відповідь на співпрацю Києва з Альянсом.

Водночас глава Міністрова закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна сама розбереться, що їй робити в інтересах власного народу та безпеки Європи.

Текст допису Неда Прайса:

Кожна країна має суверенне право робити свій власний вибір колективної оборони. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку суверенітету України, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень.