На заяви про "червоні лінії" Росії щодо України й НАТО відреагував у мережі речник Державного департаменту США Нед Прайс.
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Реакція США на "червоні лінії" Кремля
Кожна країна має суверенне право робити свій власний вибір щодо колективної безпеки,
– написав Прайс.
Речник Держдепу також запевнив у незмінній підтримці США суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України.
Заяви Москви про "червоні лінії" щодо відносин України та НАТО
- Нещодавно командувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Україна втілює стандарти НАТО і готова до вступу, однак політичне рішення повинен ухвалити Альянс.
- Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков у відповідь зазначив, що Володимир Путін вважає розширення інфраструктури НАТО на територію України перетином "червоних ліній". Мовляв, Москва та Мінськ роздумують над "діями щодо забезпечення безпеки двох держав" у відповідь на співпрацю Києва з Альянсом.
- Водночас глава Міністрова закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна сама розбереться, що їй робити в інтересах власного народу та безпеки Європи.
Текст допису Неда Прайса:
Кожна країна має суверенне право робити свій власний вибір колективної оборони. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку суверенітету України, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень.