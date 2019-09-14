Каждая страна будет защищать свои интересы, – Гончарук о "Северном потоке-2"

Премьер-министр Алексей Гончарук осознает, что у Европы есть свои интересы и она будет их защищать. Он также отметил, что Украина подготовлена к газовым переговорам с РФ.

Гончарук во время панельной дискуссии на ежегодном форуме YES в Киеве отметил, что строительство газопровода "Северный поток-2" направлено против Украины.

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Конечно, мы понимаем, что инфраструктурные проекты – это часть гибридной борьбы против Украины,

– отметил Гончарук.

При этом он сказал, что Украина должна без иллюзий воспринимать поддержку Европы в этом вопросе и концентрироваться на защите украинского интереса.

Каждая страна будет защищать свой бизнес, свои границы, свои интересы. И нам нужно делать так же,

– заявил он.

Премьер напомнил, что на следующей неделе запланированы трехсторонние газовые переговоры в формате "Украина – Россия – ЕС" относительно условий поставки и транзита газа из РФ со следующего года.

Обратите внимание! Действующий контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года, поэтому уже 1 января 2020-го стороны должны заключить новое соглашение.

Переговоры станут первыми при новом правительстве Украины.

Мы к ним готовы,

– заверил премьер.

Отметим, "Нафтогаз" накопил в подземных газохранилищах более 19 миллиардов кубометров газа, что стало рекордом за предыдущие 7 лет. Гончарук объяснял, что Украине такие большие запасы голубого топлива нужны для того, чтобы уверенно чувствовать себя при газовых переговорах с Россией.

Что известно о "Северном потоке-2"?

Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.



Маршрут "Северного потока-2": карта



Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.



"Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.