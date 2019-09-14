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      Каждая страна будет защищать свои интересы, – Гончарук о "Северном потоке-2"

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      Гончарук осознает, что у Европы есть свои интересы
      Гончарук осознает, что у Европы есть свои интересы / president.gov.ua

      Премьер-министр Алексей Гончарук осознает, что у Европы есть свои интересы и она будет их защищать. Он также отметил, что Украина подготовлена к газовым переговорам с РФ.

      Гончарук во время панельной дискуссии на ежегодном форуме YES в Киеве отметил, что строительство газопровода "Северный поток-2" направлено против Украины.

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      Конечно, мы понимаем, что инфраструктурные проекты – это часть гибридной борьбы против Украины,
      – отметил Гончарук.

      При этом он сказал, что Украина должна без иллюзий воспринимать поддержку Европы в этом вопросе и концентрироваться на защите украинского интереса.

      Каждая страна будет защищать свой бизнес, свои границы, свои интересы. И нам нужно делать так же,
      – заявил он.

      Премьер напомнил, что на следующей неделе запланированы трехсторонние газовые переговоры в формате "Украина – Россия – ЕС" относительно условий поставки и транзита газа из РФ со следующего года.

      Обратите внимание! Действующий контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года, поэтому уже 1 января 2020-го стороны должны заключить новое соглашение.

      Переговоры станут первыми при новом правительстве Украины.

      Мы к ним готовы,
      – заверил премьер.

      Отметим, "Нафтогаз" накопил в подземных газохранилищах более 19 миллиардов кубометров газа, что стало рекордом за предыдущие 7 лет. Гончарук объяснял, что Украине такие большие запасы голубого топлива нужны для того, чтобы уверенно чувствовать себя при газовых переговорах с Россией.

      Что известно о "Северном потоке-2"?
      Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.

      маршрут Маршрут "Северного потока-2": карта

      Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.

      "Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

      blog_ava
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      1999
      Теги: Северный поток-2 Алексей Гончарук Форум YES 2019 в Киеве Новости Украины Новости политики Украина – Россия Евросоюз Газовый конфликт Газ
      Источник: 24 канал
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