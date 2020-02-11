Каждое утро жители Запорожской области устраивают потасовку из-за хлеба
С самого утра люди занимают очередь за очень дешевым хлебом в супермаркете в Запорожье. А потом, толкая и оскорбляя друг друга, местные жители "добывают" хлеб.
Жители города Пологи Запорожской области каждое утро в местном маркете устраивают сильную давку из-за дешевого хлеба. Об этом сообщает Telegram-канал Запорожья.
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С 5:30 утра возле супермаркета уже большая очередь. Буханка белого хлеба здесь стоит – 2,10 гривны, а серого – 4,55 гривны.
На видео видно, как люди толкаются, ругаются, вырывают хлебобулочные изделия из рук персонала магазина.
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