Каждое утро жители Запорожской области устраивают потасовку из-за хлеба

С самого утра люди занимают очередь за очень дешевым хлебом в супермаркете в Запорожье. А потом, толкая и оскорбляя друг друга, местные жители "добывают" хлеб.

Жители города Пологи Запорожской области каждое утро в местном маркете устраивают сильную давку из-за дешевого хлеба. Об этом сообщает Telegram-канал Запорожья. Читайте также: У россиянки взорвалась колбаса: видео С 5:30 утра возле супермаркета уже большая очередь. Буханка белого хлеба здесь стоит – 2,10 гривны, а серого – 4,55 гривны. На видео видно, как люди толкаются, ругаются, вырывают хлебобулочные изделия из рук персонала магазина.