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      Каждое утро жители Запорожской области устраивают потасовку из-за хлеба

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      Жители Запорожской области толкаются из-за дешевого хлеба / agropolit.com

      С самого утра люди занимают очередь за очень дешевым хлебом в супермаркете в Запорожье. А потом, толкая и оскорбляя друг друга, местные жители "добывают" хлеб.

      Жители города Пологи Запорожской области каждое утро в местном маркете устраивают сильную давку из-за дешевого хлеба. Об этом сообщает Telegram-канал Запорожья.

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      С 5:30 утра возле супермаркета уже большая очередь. Буханка белого хлеба здесь стоит – 2,10 гривны, а серого – 4,55 гривны.

      На видео видно, как люди толкаются, ругаются, вырывают хлебобулочные изделия из рук персонала магазина.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Новости Запорожья Цены
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