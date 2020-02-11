Щоранку мешканці Запорізької області влаштовують штурханину за хліб

Зі самого ранку люди займають чергу за дуже дешевим хлібом у супермаркеті на Запоріжжі. А потім, штурхаючи і ображаючи один одного, місцеві жителі "добувають" хліб.

Жителі міста Пологи Запорізької області кожного ранку в місцевому маркеті влаштовують сильну тисняву за дешевий хліб. Про це повідомляє Telegram-канал Запоріжжя. Читайте також: У росіянки вибухнула ковбаса: відео З 05:30 ранку біля супермаркету вже велика черга. Буханка білого хліба тут коштує – 2, 10 гривні, а сірого – 4, 55 гривні. На відео видно, як люди штовхаються, сваряться, виривають хлібобулочні вироби з рук персоналу магазину.