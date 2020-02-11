18:08
11 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Союзні ігри Путіна і Лукашенка. Таємниці храму російської армії
      Вєсті Кремля
      21:31, 10 лютого
      Вєсті UA: Паралельний світ Рабіновича. Нардепи придумали, як обійти декларування
      Вєсті.UA
      20:48, 10 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020

      Щоранку мешканці Запорізької області влаштовують штурханину за хліб

      170 Читать новость на русском
      Мешканці Запорізької області штурхаються за дешевий хліб / agropolit.com

      Зі самого ранку люди займають чергу за дуже дешевим хлібом у супермаркеті на Запоріжжі. А потім, штурхаючи і ображаючи один одного, місцеві жителі "добувають" хліб.

      Жителі міста Пологи Запорізької області кожного ранку в місцевому маркеті влаштовують сильну тисняву за дешевий хліб. Про це повідомляє Telegram-канал Запоріжжя.

      Читайте також: У росіянки вибухнула ковбаса: відео

      З 05:30 ранку біля супермаркету вже велика черга. Буханка білого хліба тут коштує – 2, 10 гривні, а сірого – 4, 55 гривні.

      На відео видно, як люди штовхаються, сваряться, виривають хлібобулочні вироби з рук персоналу магазину.

      Андрій Богдан – ексголова Офісу Президента: що про нього відомо
      сьогодні
      44752
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Ціни Новини Запоріжжя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:30 Почесна відставка та велика пенсія: чому не карають скандальних суддів
      Роман Маселко 189
      сьогодні , 17:03 Зеленський звільнив Богдана: чим запам’ятався колишній очільник Офісу Президента
      Андрій Шляхтін 6411
      10 лютого , 17:06 Що таке друкуюча головка: види та основні характеристики
      Єва Шварц 243
      10 лютого , 18:59 Знижки до Дня Закоханих від Concert.ua
      194
      сьогодні , 17:01 Провал ключових тем, – експерт пояснив відставку Богдана
      Ярослав Голобородько 1468
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук