В каждом отделении "Новой почты" можно бесплатно отправить гуманитарную помощь

В продолжающих работу отделениях "Новой почты" можно бесплатно отправить гуманитарную помощь. Речь идет о помощи военным и пострадавшим гражданским людям.

Соответствующую информацию обнародовали 6 марта в телеграме Центра противодействия дезинформации при СНБО. Это произошло на 11 день войны, которую Россия начала против Украины.

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Бесплатно на "Новой почте" можно отправить помощь

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает: во всех работающих отделениях "Новой почты" можно бесплатно отправить помощь военным и пострадавшим гражданским,

– говорится в сообщении.

В рамках бесплатной помощи заявили, что отправить можно:

продукты длительного хранения;

медикаменты;

средства личной гигиены;

другие необходимые в условиях военного положения вещи.

"Чтобы отправить гуманитарный груз бесплатно, клиенты должны принести его в отделения "Новой почты", которые в настоящее время работают, и отправить его, не указывая конкретного адресата", – говорится в Центре противодействия дезинформации при СНБО.



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