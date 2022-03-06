В каждом отделении "Новой почты" можно бесплатно отправить гуманитарную помощь
В продолжающих работу отделениях "Новой почты" можно бесплатно отправить гуманитарную помощь. Речь идет о помощи военным и пострадавшим гражданским людям.
Соответствующую информацию обнародовали 6 марта в телеграме Центра противодействия дезинформации при СНБО. Это произошло на 11 день войны, которую Россия начала против Украины.
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Бесплатно на "Новой почте" можно отправить помощь
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает: во всех работающих отделениях "Новой почты" можно бесплатно отправить помощь военным и пострадавшим гражданским,
– говорится в сообщении.
В рамках бесплатной помощи заявили, что отправить можно:
- продукты длительного хранения;
- медикаменты;
- средства личной гигиены;
- другие необходимые в условиях военного положения вещи.
"Чтобы отправить гуманитарный груз бесплатно, клиенты должны принести его в отделения "Новой почты", которые в настоящее время работают, и отправить его, не указывая конкретного адресата", – говорится в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
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