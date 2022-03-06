Відповідну інформацію оприлюднили 6 березня у телеграмі Центру протидії дезінформації при РНБО. Це трапилось на 11 день війни, яку Росія почала проти України.
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Безкоштовно на "Новій пошті" можна відправити допомогу
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє: в усіх працюючих відділеннях "Нової пошти" можна безкоштовно відправити допомогу військовим та постраждалим цивільним,
– мовиться в повідомленні.
У межах безкоштовної допомоги заявили, що відправити можна:
- продукти тривалого зберігання;
- медикаменти;
- засоби особистої гігієни;
- інші необхідні в умовах воєнного стану речі
"Щоб відправити гуманітарний вантаж безкоштовно, клієнти мають принести його до відділень "Нової пошти", які на поточний момент працюють, та відправити його, не вказуючи конкретного адресата", – мовиться у Центрі протидії дезінформації при РНБО.
Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу
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