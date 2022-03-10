Каждые 30 минут в Мариуполь заходит авиация, убивая мирных людей, – мэр города

Российские захватчики ведут циничный обстрел Мариуполя из запрещенного вооружения, "Градов" и гаубиц. Враг открывает огонь по жилым районам.

Об этом сообщил городской голова Вадим Бойченко, записав видео 10 марта в 22:10.

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Каждые 30 минут в Мариуполь заходила авиация, работала по жилым массивам, убивая гражданское население: пожилых людей, женщин и детей,

– сказал мэр.

Он отметил, что оккупанты держат в плену 400 тысяч человек, ожидающих гуманитарного коридора.

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