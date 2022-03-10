Про це повідомив міський голова Вадим Бойченко, записавши відео 10 березня о 22:10 годині.
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Кожні 30 хвилин у Маріуполь заходила авіація, працювала по житлових масивах, вбиваючи цивільне населення: літніх людей, жінок і дітей,
– сказав мер.
Він зазначив, що окупанти тримають у полоні 400 тисяч осіб, які чекають гуманітарний коридор.
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