Каждый четвертый украинец хочет перенести Рождество на 25 декабря
Источник:Рейтинг
Около четверти украинцев поддерживают идею перенесения празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Правда, против выступают 58%.
Еще 15% ответили, что им безразлично, когда праздновать. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который "Рейтинг" провел 20 – 22 декабря.
Кстати Православная церковь Украины может отменить или ослабить пост на Новый год, – Епифаний
За последние 5 лет уменьшилось количество тех, кто против переноса даты празднования Рождества. Раньше было 69%. Также несколько возросло количество поклонников с 15% до 26%.
Сколько украинцев поддерживают перенос Рождества / Инфографика "Рейтинг"
Какая статистика по регионам
На Западе и в Киеве больше всего поклонников празднования Рождества 25 декабря:
- около 40% поддерживают,
- почти столько же не поддерживают.
Идея переноса больше нравится людям среднего и старшего возраста, а также греко-католикам.
Когда украинцы празднуют Рождество
Пока только 4% респондентов празднуют Рождество 25 декабря, а 71% – 7 января. В то же время, 18% украинцев празднуют Рождество дважды. За год таких стало больше.
Только 6% не празднуют Рождество. В основном это молодежь и жители Юга и Востока.
Когда украинцы празднуют Рождество / Инфографика "Рейтинг"
Что известно об исследовании?Аудитория: население Украины старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Способ опроса: CATI. На основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: менее 2,2%.
ПЦУ может перейти на празднование Рождества 25 декабря в течение 10 лет
Настоятель Православной церкви Украины Епифаний поддерживает празднование Рождества по Григорианскому календарю. По его словам, украинцы действительно в следующие 10 лет могут перейти на празднование Рождества 25 декабря. Однако этот переход должен происходить постепенно.
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