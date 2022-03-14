Каждый день для врага под Киевом – это ад, мы уничтожаем его изнутри, – Жирнов

Вооруженным Силам Украины удалось остановить наступление российского врага на Киев. Украинские военные ежедневно уничтожают оккупантов изнутри.

У оккупантов нет достаточно ресурсов

Такую оценку ситуации вокруг столицы дал глава Киевской городской военной администрации генерал Николай Жирнов. Он заверил, что наступление оккупантов остановлено.

Кстати Кличко рассказал, как ликвидируют последствия российских атак на Киев.

В настоящее время наиболее опасными направлениями возле Киева являются Ирпень, Буча, Гостомель, Макаров, северная часть Вышгородского района и житомирская трасса.

По словам Жирнова, в начале войны на этом направлении не было сосредоточено достаточное количество украинских войск, чтобы остановить врага. Но сейчас ситуация изменилась.

Но в настоящее время Вооруженными силами Украины противник остановлен, понес значительные потери. Каждый день для врага — ад. Вооруженные силы и Территориальная оборона уничтожают врага изнутри. Наносим поражение его тылам, коммуникациям, технике,

– сказал Жирнов.

Он рассказал, что у оккупантов нет достаточно ресурсов, их морально-психологическое состояние – низкое. Это не позволяет русской орде выполнять задачи.

"В этой связи враг приостановил наступательные действия на столицу в этом направлении. Повторюсь, враг не имеет достаточно сил, чтобы продолжить наступление", – отметил Жирнов.

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