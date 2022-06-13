Каждый день на импровизированных кладбищах Мариуполя появляются новые могилы

На импровизированных кладбищах Мариуполя каждый день появляются новые могилы. Причиной смертей может быть холера.

Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя – подчеркнул: российские кафиры уверяют, что у них – вроде бы все под контролем. В то же время на самом деле враг ничего не делает.

В Мариуполе кафиры продолжают свозить тела горожан в помещение супермаркетов, – Андрющенко

По словам Андрющенко, кафиры признали проблему с перезахоронением погибших, которых похоронили во дворах. Большинство перезахоронений проходят в Мангуше, в братской могиле. В то же время, процедура занимает от 8 до 10 дней.

Причины смерти местных жителей кафиры не устанавливают. Кроме того, в Мариуполе нет никаких официальных данных об уровне и причинах смертности. Захватчики не имеют ни оборудования, ни реактивов, чтобы провести необходимые анализы и тесты.

В то же время, количество могил растет.

Мариуполь. Холера. Главное. Каждый день на импровизированных кладбищах появляются новые могилы. Причины смерти неизвестны, но носят ненасильственный характер. В вопросе эпидемии можем только надеяться, что риск останется риском,

– подчеркнул Андрющенко.

Главная проблема в городе – вода

Вадим Бойченко – мэр Мариуполя – заявил, что еще в первую неделю российские кафиры перебили два больших водопровода . Именно они снабжали город питьевой водой.

По словам мэра Мариуполя, системы водоотвода пока нет. Чтобы ее восстановить, понадобятся годы.

Без водоотвода и вода, которую кафиры могут давать местным жителям, размывает все кладбища. Это создает еще большее бедствие. Российские захватчики завозят воду. Однако на всех его не хватит.

Местные жители ждут воды. Образуются очереди. Тем временем российские кафиры издеваются над людьми.

"На нашу "горячую линию" мы получаем сигналы, что людей привлекают к уборке улиц, разборке завалов, чтобы они получили воду. То есть люди в Мариуполе работали за воду", – заявил Бойченко.

В колодцах вода – загрязненная. В частности, местная жительница рассказала об удивительном белом цвете. Непонятно, можно ли пить такую воду.

Зимой будет беда

По словам Бойченко, город – на пороге страшной эпидемической ситуации. По оценкам врачей, летом в Мариуполе будет настоящий ад. Тысячи людей могут погибнуть.

В Мариуполе больницы не работают. Оборудование воруют и вывозят на другую временно оккупированную территорию Донбасса.

К зиме русские кафиры не готовятся вообще. В городе разбита газовая сеть. По данным специалистов, если ежедневно 20 бригад будут работать над восстановлением газовой сети, то это займет примерно 1,5 года.

Восстановить в городе электроснабжение тоже будет очень тяжело.

"То есть зимой тоже будет беда. Люди замерзнут. А людей в городе остается много", – заявил мэр.

Он добавил, что вокруг города был создан гетто. Людей не упускают. Их оставили умирать.

Заметьте – Мариуполь под угрозой эпидемии холеры и кишечной палочки: смотрите видео