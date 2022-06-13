Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя – наголосив: російські окупанти запевняють, що у них – начебто все під контролем. Водночас насправді ворог не робить нічого.

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За словами Андрющенка, єдине, що окупанти визнали проблему з перепохованням загиблих, яких поховали у дворах. Більшість перепоховань відбуваються у Мангуші, у братській могилі. Водночас процедура займає від 8 до 10 днів.

Причини смерті місцевих жителів окупанти не встановлюють. Окрім того, у Маріуполі немає жодних офіційних даних про рівень та причини смертності. Загарбники не мають ані обладнання, ані реактивів, аби провести необхідні аналізи та тести.

Водночас кількість могил зростає.

Маріуполь. Холера. Головне. Щодня на імпровізованих кладовищах з'являються нові могили. Причини смерті невідомі, але мають ненасильницький характер. В питанні епідемії можемо лише сподіватись, що ризик залишиться ризиком,

– наголосив Андрющенко.

Головна проблема у місті – вода

Вадим Бойченко – мер Маріуполя – заявив, що ще у перший тиждень війни російські окупанти перебили два великих водогони. Саме вони забезпечували місто питною водою.

За словами мера Маріуполя, системи водовідведення наразі немає. Аби її відновити, знадобляться роки.

Без водовідведення та вода, яку окупанти можуть давати місцевим жителям, розмиває всі кладовища. Це створює ще більше біди. Російські загарбники заводять воду. Однак на всіх її не вистачить.

Місцеві жителі чекають на воду. Утворюються черги. Тим часом російські окупанти знущаються з людей.

"На нашу "гарячу лінію" ми отримуємо сигнали, що людей залучають до прибирання вулиць, розбирання завалів, щоб вони отримали воду. Тобто люди у Маріуполі працювали за воду", – заявив Бойченко.

У криницях вода – забруднена. Зокрема, місцева жителька розповіла про дивний білий колір. Незрозуміло, чи таку воду можна пити.

Зимою буде лихо

За словами Бойченка, місто – на порозі страшної епідемічної ситуації. За оцінками лікарів, влітку у Маріуполі буде справжнє пекло. Тисячі людей можуть загинути.

У Маріуполі не працюють лікарні. Обладнання крадуть та вивозять на іншу тимчасово окуповану територію Донеччини.

До зими російські окупанти не готуються взагалі. У місті розбита газова мережа. За даними фахівців, якщо щодня 20 бригад працюватимуть над відновлення газової мережі, це займе приблизно 1,5 року.

Відновити у місті електропостачання також буде дуже важко.

"Тобто взимку також буде лихо. Люди замерзнуть. А людей у місті залишається багато", – заявив мер.

Він додав, що навколо міста створили гетто. Людей не випускають. Їх залишили вмирати.

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