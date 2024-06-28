Каждый день нашего сопротивления – борьба за наши суверенные права, – Зеленский в День Конституции

Каждый день украинского сопротивления – это борьба не только за суверенные территории, но и прежде всего за суверенные права, за наши человеческие права.

Это глава государства подчеркнул по случаю празднования 28-й годовщины с момента вступления в силу Конституции страны.

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Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Конституции

28 июня 28 лет назад был принят Основной закон нашего государства и сегодня мы отмечаем День Конституции Украины.

Владимир Зеленский записал свое обращение по дороге из Киева в Брюссель, находясь во Львове. В городе, которое, как отметил президент, одним из первых встречает наших международных партнеров, которое принимало наших людей и эвакуационные поезда с первых дней войны

И сейчас я здесь во время исторического решения о переговорах о вступлении Украины в ЕС. Сейчас мы на пути в Европу. Во всех смыслах этого слова. Вся наша Украина преодолевает непростую дорогу. Когда много пройдено, но немало впереди. Когда нельзя остановиться или свернуть не туда. Когда должны дойти. Когда должны успешно пройти этот путь – путь Украины в Европу,

– подчеркнул гарант.