После исполнения гимна он выкрикивает "Слава Украине!"

Мужчина исполняет гимн Украины в Николаеве каждый день в 12:00. Местный житель играет гимн Украины на своем саксофоне.

Это важно Украинские военные провели деблокаду одного из населенных пунктов Николаевской области

Гимн звучит с балкона мужчины. После исполнения он выкрикивает "Слава Украине!".

Смотрите, как местный житель в Николаеве исполняет гимн Украины

Кстати – Готовимся к работе, – Ким после долгого перерыва наконец вышел на связь: смотрите видео