После исполнения гимна он выкрикивает "Слава Украине!"
Мужчина исполняет гимн Украины в Николаеве каждый день в 12:00. Местный житель играет гимн Украины на своем саксофоне.
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Гимн звучит с балкона мужчины. После исполнения он выкрикивает "Слава Украине!".
Смотрите, как местный житель в Николаеве исполняет гимн Украины
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