Після виконання гімну він вигукує "Слава Україні!"
Чоловік виконує гімн України у Миколаєві щодня о 12:00. Місцевий житель грає гімн України на своєму саксофоні.
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Гімн лунає з балкона чоловіка. Після виконання він вигукує "Слава Україні!".
Дивіться, як місцевий житель у Миколаєві виконує гімн України
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