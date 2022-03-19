Комендантська година діятиме з 20:00 вечора до 06:00 ранку

З 20 березня комендантська година на території Миколаївської області діятиме з 20:00 вечора до 06:00 ранку. Відповідне розпорядження підписав глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

До речі Українські військові провели деблокаду одного з населених пунктів на Миколаївщині

Призначено нового коменданта

Новим комендантом Миколаївської області призначений начальник Миколаївського зонального відділу Військової служби правопорядку полковник Олександр Луньов.

Олександру Луньову доручили організувати та забезпечити здійснення заходів під час дії комендантської години та спеціального режиму світломаскування на території Миколаївщини,

– йдеться у повідомленні Миколаївської ОВА.

До речі – Готуємось до роботи, – Кім після довгої перерви нарешті вийшов на зв'язок: дивіться відео