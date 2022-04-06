Каждый день пытаемся прорваться в Мариуполь, но оккупанты блокируют все попытки, – Верещук

За сегодняшний день, 6 апреля, удалось эвакуировать почти 5 тысяч человек. Из Мариуполя в Запорожье на своих автомобилях смог эвакуироваться 1 171 человек.

В то же время оккупанты постоянно блокируют попытки попасть в Мариуполь. Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает 24 канал.

К теме За сегодня удалось эвакуировать почти 5 тысяч человек, – Верещук

Мы каждый день пытаемся прорваться в город Мариуполь, однако оккупационные войска и их руководство в России блокируют все наши попытки и попытки международных организаций,

– сказала она.

Оккупанты держали под стражей делегации Красного креста

Верещук рассказала, что у делегации Международного комитета Красного креста были все необходимые согласования со стороны российской стороны и Украины для проезда в Мариуполь и эвакуации людей. Но оккупанты не только не дали проехать, но и арестовали их группировкой так называемой "ДНР" и держали почти сутки под стражей.

Несмотря на это, по словам Верещук, попытки прорываться в Мариуполь будут продолжаться, чтобы спасти жизнь мирных жителей города.

Подробнее в вечернем брифинге Ирины Верещук за 6 апреля: смотрите видео