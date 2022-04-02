Каждый день украинцы просыпаются в ужасе, – Моравецкий осудил европейские страны

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил санкционную политику стран Европы против России. Польский премьер возмущен непоследовательной позицией европейских стран.

Моравецкий: "Путин поджег Украину"

Моравецкий заявил, что пока украинцы находятся под обстрелами россиян, в Европе сначала объявляют санкции против РФ, а затем стремятся "не перегибать палку".

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Каждый день сотни тысяч украинцев просыпаются в страхе перед бомбардировкой российских самолетов. А между тем Европа играет в лотерею: сначала объявляет ужесточение санкций, через день говорит, что не будем перегибать палку,

– написал премьер в твиттере.

Он добавил, что "Путин поджег Украину, а Европа задается вопросом, достаточно ли у нее огнетушителей".

Ранее Моравецкий заявлял, что Польша настаивает на остановке импорта энергоресурсов России. Но против этого, по его словам, Германия, Австрия и Венгрия.

Также польский премьер отмечал, что от системы SWIFT нужно отключить все российские банки, а заморозки активов – расширить.

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