Каждый день украинцы просыпаются в ужасе, – Моравецкий осудил европейские страны

2 апреля 2022 , 19:40
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Источник:

твиттер Матеуша Моравецкого

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил санкционную политику стран Европы против России. Польский премьер возмущен непоследовательной позицией европейских стран.

Моравецкий: "Путин поджег Украину"

Моравецкий заявил, что пока украинцы находятся под обстрелами россиян, в Европе сначала объявляют санкции против РФ, а затем стремятся "не перегибать палку".

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Каждый день сотни тысяч украинцев просыпаются в страхе перед бомбардировкой российских самолетов. А между тем Европа играет в лотерею: сначала объявляет ужесточение санкций, через день говорит, что не будем перегибать палку,
– написал премьер в твиттере.

Он добавил, что "Путин поджег Украину, а Европа задается вопросом, достаточно ли у нее огнетушителей".

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Автор: Михайло Гема