Моравецький: "Путін підпалив Україну"

Моравецький заявив, що поки українці перебувають під обстрілами росіян, у Європі спершу оголошують санкції проти РФ, а потім прагнуть "не перегинати палицю".

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Щодня сотні тисяч українців прокидаються в страху перед бомбардуванням російських літаків. А тим часом Європа грає в лотерею: спочатку оголошує посилення санкцій, через день каже, що не будемо перегинати палицю,

– написав прем'єр у твітері.

Він додав, що "Путін підпалив Україну, а Європа задається питанням, чи достатньо у неї вогнегасників".

Раніше Моравецький заявляв, що Польща наполягає на зупинці імпорту енергоресурсів Росії. Та проти цього, за його словами, Німеччина, Австрія та Угорщина.

Також польський прем'єр наголошував на тому, що від системи SWIFT потрібно відключити усі російські банки, а замороження активів – розширити.

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