Каждый должен знать эти имена: обнародовали список оккупантов, которые бомбят украинские города
9 марта 2022 , 10:51Читати новину українською
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало личные данные оккупантов, которые бомбят украинские города.
Большинство военных из списка – проживали в России. Они осуществляют ракетные обстрелы украинских городов и так убивают мирных жителей.
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В перечень попали более 30 российских военных, офицеров, летчиков, командиров и их заместителей.
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