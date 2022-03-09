Каждый должен знать эти имена: обнародовали список оккупантов, которые бомбят украинские города

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало личные данные оккупантов, которые бомбят украинские города.

Большинство военных из списка – проживали в России. Они осуществляют ракетные обстрелы украинских городов и так убивают мирных жителей.

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В перечень попали более 30 российских военных, офицеров, летчиков, командиров и их заместителей.

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