Каждый гражданин России почувствует санкции мира, – Кулеба призвал украинцев "будить"россиян"

Рядовые россияне до сих пор не осознали, что преступная война России против Украины отразится конкретно на них.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что санкции против России касаются не только олигархов. Каждый россиянин чувствует их на себе.

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От потери современных технологий до обесценивания сбережений и безработицы. Гиперинфляция, дефицит и очереди. Пенсионерам станет еще тяжелее, а молодежь потеряет будущее,

– подчеркнул Кулеба.

Но самое важное – в глазах мира все россияне теперь агрессоры и варвары. Молчаливые соучастники преступления.

Кулеба также обратился к украинцам и попросил связаться с россиянами, которые еще не осознали, что будет лично с ними за подлое нападение на Украину.

Распространяйте картинки на русском языке из этого сообщения в российских сегментах соцсетей. Скачивайте их и забрасывайте им,

– добавил он.

Призывайте всех русских: просыпайтесь!

Санкции, которые ждут россиян / инфографика Ukraine NOW

Напомним, что Украине удается убедить все больше международных партнеров принять решение об отключении России от SWIFT.

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