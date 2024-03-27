Есть новые контракты на автоматизированные системы ведения огня: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский 27 марта записал традиционное вечернее обращение. Так, президент сообщил, что в этот день он побывал в Сумской области.

Зеленский отметил, что ситуация в регионе сложная, там непрерывно продолжаются обстрелы. Он отметил, что нужно сделать так, чтобы Сумщина была в безопасности, а ее жители могли свободно жить в своем регионе.

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Зеленский на Сумщине

Владимир Зеленский в обращении сообщил, что 27 марта он провел на Сумщине вместе с командой. В частности, президент посетил военных, которые лечатся после ранений и отметил их государственными наградами.

Вторым вопросом был вопрос защиты Сумской области – каждой общины, каждого города. Зеленский отметил, что особенно сложно в приграничных регионах – там постоянный российский террор.

Там постоянные обстрелы, авиационные удары, противодействие диверсионным группам врага. Я благодарен всем солдатам, всем командирам – и Вооруженных Сил, и воинам пограничной службы, и нашим полицейским, и Нацгвардии, и Службе безопасности Украины – всем, кто привлечен. Всем, кто защищает. Спасибо, что не позволяете превратить нашу землю в зону российского присутствия. Каждый оккупант, который посмеет зайти сюда, будет уничтожен,

– подчеркнул украинский лидер.

Также Владимир Зеленский сообщил, что провел в этот день длительное координационное совещание. Оно касалось как вопросов внутренней безопасности в области, в частности укрытий и противодействия преступности, так и вопросов обороны. По его словам, сейчас общая задача и правительства, и областной власти, и руководителей общин – сделать так, чтобы в Сумской области были рабочие места, чтобы работала социальная защита и были надежные поступления в бюджет.

Новые контракты

Кроме этого Владимир Зеленский впервые провел региональную встречу по новой программе экономической политики "Сделано в Украине". Он пояснил, что есть существенный объем средств на этот год, часть из которых направят в Сумскую область. Президент добавил, что сейчас есть новые подписанные контракты для нашего оборонно-промышленного комплекса.

В частности, за сегодня есть новые контракты на автоматизированные системы ведения огня, новые FPV-дроны с соответствующими сбросами, тренажеры для мобильных огневых групп, которые помогут эффективнее сбивать "Шахеды". Все то, что действительно нужно,

– сказал президент.