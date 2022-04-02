Каждый пятый украинец начал экономить на еде, – ООН

Больше месяца в Украине длится полномасштабное вторжение России. Украинцы экономят средства на всем, так как переживают по поводу продолжительности боевых действий. В частности, они экономят и на еде.

Каждый пятый украинец экономит на еде

По оценкам Всемирной продовольственной программы, 45% населения Украины беспокоится о том, чтобы найти достаточно еды. После начала войны каждый пятый житель начал экономить на еде.

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В стране, ранее выращивавшей пищевые продукты для 400 миллионов человек по всему миру, каждый пятый теперь сообщает, что ему приходится сокращать объем и количество приемов пищи.

– заявляют в ООН.

В сообщении также говорится, что взрослые в Украине даже пропускают приемы, чтобы накормить своих детей.

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