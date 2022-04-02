Кожен п'ятий українець заощаджує на їжі

За оцінками Всесвітньої продовольчої програми, 45% населення України турбується про те, щоб знайти достатньо їжі. Після початку війни кожен п'ятий мешканець почав заощаджувати на їжі.

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У країні, яка раніше вирощувала харчові продукти для 400 мільйонів осіб по всьому світу, кожен п'ятий тепер повідомляє, що йому доводиться скорочувати обсяг і кількість прийомів їжі,

– заявляють в ООН.

В повідомленні також зазначається, що дорослі в Україні навіть пропускають прийоми, щоб нагодувати їх дітей.

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