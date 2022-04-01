За останній тиждень потік українців, які шукають безпеки в Європі, склав 40 тисяч на добу. Жінки з дітьми змушені покидати свої домівки та бігти від російських ракет.

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"Це має припинитися"

За оцінкою ООН, вже понад 4 мільйони українців перебувають у ролі біженців. Жодна гуманітарна допомога не здатна зарадити ситуації, тому єдиний вихід – припинення війни.

Українці змушені втікати, рятуючи своє життя. Вимушені покинути свої домівки. Вимушені бути окремо від сім'ї. Цю трагедію потрібно припинити,

– заявило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

90% українських біженців – це жінки та діти. Понад половина з 7,5 українських дітей переміщені: як всередині України, так і в Європу.

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