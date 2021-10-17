Каждый раз смерти переживаю еще тяжелее, – Львовский хирург о потере пациентов

Львовский кардиохирург Дмитрий Бешлей проводит около 5 операций в неделю. Иногда бывает так, что, несмотря на усилия врачей, человек умирает на операционном столе. Врач признается, что переживать такие моменты непросто.

Даже с опытом переживать смерти пациентов не становится проще. Более того – сложнее.

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Каждый раз смерти переживаю еще тяжелее. С ними приходится жить дальше. Они становятся частью тебя,

– говорит врач.

Бешлей добавил, что время от времени вспоминает тех пациентов, которые умерли. Он молится за них в церкви.

Почему во Львове умер мужчина, которому пересадили сердце

В июне 2021 года во Львовской областной клинической больнице бригада кардиохирургов впервые самостоятельно пересадила сердце 44-летнему мужчине. Однако реципиент все равно умер.

Бешлей пояснил, что мужчина имел сопутствующее заболевание – легочную гипертензию. Это патологическое повышение давления в легочной артерии. Пациент работал шахтером, поэтому страдал заболеванием, которое влечет за собой шахтный пыль.

Хирург добавил, что пересадку сердца мужчине сделали по методике, которая существенно уменьшает риски отторжения органа.