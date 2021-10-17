Навіть з досвідом переживати смерті пацієнтів не стає простіше. Ба більше – складніше.

До теми Гра без правил, – львівський кардіохірург про трансплантацію серця, донорство і ставлення церкви

Кожного разу смерті переживаю ще важче. З ними доводиться жити далі. Вони стають частиною тебе,

– каже лікар.

Бешлей додав, що час від часу згадує тих пацієнтів, які померли. Він молиться за них у церкві.

Чому у Львові помер чоловік, якому пересадили серце

У червні 2021 року у Львівській обласній клінічній лікарні бригада кардіохірургів вперше самостійно пересадила серце 44-річному чоловіку. Однак реципієнт все одно помер.

Бешлей пояснив, що чоловік мав супутнє захворювання – легеневу гіпертензію. Це патологічне підвищення тиску в легеневій артерії. Пацієнт працював шахтарем, тому страждав на захворювання, яке спричиняє шахтний пил.

Хірург додав, що пересадку серця чоловіку зробили за методикою, яка суттєво зменшує ризики відторгнення органу.