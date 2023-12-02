Каждый раз – угроза повторения Фукусимы, – Минэнерго о блэкаутах на ЗАЭС

На ЗАЭС в ночь на 2 декабря произошел полный блэкаут. Это – уже восьмой за время оккупации ЗАЭС. В Минэнерго отреагировали на опасность, созданную Россией.

Герман Галущенко подчеркнул, что каждый раз мир – на грани повторения Фукусимы. Действия России на ЗАЭС требуют более жесткой реакции мира.

Обратите внимание На Запорожской АЭС произошел очередной блэкаут: есть угроза радиационной безопасности

Ключевое, что состоялся очередной – восьмой, блэкаут на ЗАЭС. Каждый блэкаут – это угроза аварии, это ситуация на грани повторения Фукусимы в Украине,

– говорится в сообщении.

Если произойдет авария, последствия ощутят все. Расчеты 2022 года показали, что, в частности, от радиации могут пострадать не только Украина, но и по меньшей мере Турция и Румыния. В этом же году исследования демонстрируют, что радиация пойдет на Запад Украины и граничащие с ним страны.

Как отреагировал Лубинец

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что блэкаут на ЗАЭС создает угрозу для всего мира. Это произошло в 02:31. Тогда во время воздушной тревоги россияне обесточили линию "Запорожская АЭС – Днепровская". Она была последней.

Лубинец обратился к МАГАТЭ, Генеральному секретарю ООН и всему международному сообществу и призвал принять неотложные меры для пресечения противоправных террористических действий российской армии.