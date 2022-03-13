Каждый российский танк встретит свой "джавелин": командующий обороной Киева осмотрел позиции
Источник:Министерство обороны Украины
Командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский продолжает проверять готовность позиций защитников столицы к встрече с врагом.
На южном направлении пригорода столицы защитники продолжают обустраивать фортификационные и инженерные сооружения, чтобы достойно и неожиданно встретить российского оккупанта.
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Кроме того, командиры подразделений обсудили с командующим обороной Киева возможные варианты усиления в оборудовании позиций, чтобы быть готовым к вероятным действиям врага.
Несмотря на все свои неудачи в атакующих действиях, российско-оккупационные войска не прекратят попыток осаждать столицу. Мы этого им не позволим сделать. Здесь каждый российский танк встретит свой украинский "джавелин",
– заявил генерал-полковник Александр Сырский.
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