Каждый российский танк встретит свой "джавелин": командующий обороной Киева осмотрел позиции

Командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский продолжает проверять готовность позиций защитников столицы к встрече с врагом.

На южном направлении пригорода столицы защитники продолжают обустраивать фортификационные и инженерные сооружения, чтобы достойно и неожиданно встретить российского оккупанта.

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Кроме того, командиры подразделений обсудили с командующим обороной Киева возможные варианты усиления в оборудовании позиций, чтобы быть готовым к вероятным действиям врага.

Несмотря на все свои неудачи в атакующих действиях, российско-оккупационные войска не прекратят попыток осаждать столицу. Мы этого им не позволим сделать. Здесь каждый российский танк встретит свой украинский "джавелин",

– заявил генерал-полковник Александр Сырский.

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