Каждого ждет расплата: ОП отслеживает все преступления оккупантов и коллаборантов на Херсонщине

Украинские власти отслеживают ситуация на временно оккупированной Херсонской области. Фиксируются все преступления российских оккупантов и сотрудничество коллаборантов с ними.

Преступления российских оккупантов

Советник руководителя Офиса Президента подчеркнул, что оккупация Херсона и все, что касается россиян – это абсолютное зло.

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По его словам, в 2014 году у определенного процента украинцев были иллюзии, что "русский мир" – это возможности, карьера, деньги и другие перспективные "камни с неба".

Но теперь полное понимание того, что Россия – это тотальный упадок, концентрационные лагеря, презрение мира, изоляция, массовые убийства, бандитизм. Поэтому сопротивление российскому нашествию на юге Украины очень мощное. На всех уровнях. И это видит весь мир,

– написал Подоляк.

Он отметил, что Офис Президента следит за всеми движениям российских захватчиков в Херсонской области. В ведомстве фиксируют все преступления россиян – насилие над людьми, массовые похищения, пытки в подвалах, кражи имущества, попытки создать фиктивные управленческие структуры.

Коллаборанты понесут жестокое наказание

По его словам, в Офисе Президента также знают все имена коллаборантов и предателей, каждого из них накажут, никакой пощады не будет.

Поэтому еще раз повторю: каждого из коллаборантов ожидает максимально жесткая скамья подсудимых с последующими большими тюремными сроками. Это если они доживут до своих личных судов, а не получат награду уже сейчас. Наш специальный "наградительный отдел" работает круглосуточно. Просто ждите своей очереди!

– подчеркнул советник.

Подоляк также подчеркнул, что Херсонщина – это украинская земля и ее освободят Вооруженные Силы Украины, независимо от выдуманных новых названий или идей для присоединения к другим "российским бандитским галактикам". Весь мир восхищается мужеством и храбростью херсонцев, которые не боятся выходить за Украину с флагами и голыми руками останавливать вражескую технику.

"Мы не позволим кремлевским болезненным имперским амбициям забрать у наших граждан право на счастливое будущее", – заключил Подоляк.

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