Каждый третий украинский депутат использует свои полномочия, чтобы летать в ОАЭ, – КИУ

Комитет избирателей проанализировал составы депутатских групп по межпарламентским связям с зарубежными странами. В частности, были проанализированы, в группы каких стран чаще всего записываются народные депутаты, чтобы ездить для обмена опытом.

Всего в Верховной Раде Украины действует 47 таких групп, каждая из которых представляет отдельную страну, сообщает Комитет избирателей Украины.

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Самые популярные среди украинских депутатов межпарламентские группы:

Соединенные Штаты Америки – 176 депутатов;

Канада – 144;

Великобритания – 135.

К популярным направлениям входят еще целый ряд стран: Польша, Германия, Италия, Швейцария, Израиль, Франция, Литва. Впрочем среди популярных направлений есть и абсолютно экзотические варианты:

Объединенные Арабские Эмираты – 118 депутатов;

Япония – 117;

Куба – 48;

Сингапур – 48;

Южная Корея – 41;

Саудовская Аравия – 21;

Монако – 17.

В Комитете избирателей пояснили, что таким образом депутаты используют свои полномочия для политического туризма. Участие в группе по межпарламентским связям дает возможность путешествовать в эту страну. Поэтому популярностью и пользуются настолько экзотические направления.

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Практической пользы от таких путешествий мало. Например, в монархической Саудовской Аравии роль парламента очень занижена и далека от украинских реалий. Так же мало пользы от поездок в ОАЭ или Монако.