14:14
3 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поучает Трампа. Тарантино в Москве
      Вєсті Кремля
      22:40, 2 января
      Вести.UA. Жир: Что скрывает Богдан. Под Рябошапкой зашаталось кресло
      Вєсті.UA
      20:21, 2 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Каждый третий украинский депутат использует свои полномочия, чтобы летать в ОАЭ, – КИУ

      115 Читати новину українською
      В какие экзотические страны украинские нардепы ездят для обмена опытом / eurointegration.com.ua

      Комитет избирателей проанализировал составы депутатских групп по межпарламентским связям с зарубежными странами. В частности, были проанализированы, в группы каких стран чаще всего записываются народные депутаты, чтобы ездить для обмена опытом.

      Всего в Верховной Раде Украины действует 47 таких групп, каждая из которых представляет отдельную страну, сообщает Комитет избирателей Украины.

      Интересно: "Слуга народа" хочет изменить регламент Верховной Рады: сравнение

      Самые популярные среди украинских депутатов межпарламентские группы:

      • Соединенные Штаты Америки – 176 депутатов;
      • Канада – 144;
      • Великобритания – 135.

      К популярным направлениям входят еще целый ряд стран: Польша, Германия, Италия, Швейцария, Израиль, Франция, Литва. Впрочем среди популярных направлений есть и абсолютно экзотические варианты:

      • Объединенные Арабские Эмираты – 118 депутатов;
      • Япония – 117;
      • Куба – 48;
      • Сингапур – 48;
      • Южная Корея – 41;
      • Саудовская Аравия – 21;
      • Монако – 17.

      В Комитете избирателей пояснили, что таким образом депутаты используют свои полномочия для политического туризма. Участие в группе по межпарламентским связям дает возможность путешествовать в эту страну. Поэтому популярностью и пользуются настолько экзотические направления.

      Стоит взглянуть: Ешь, тупи и спи в Раде, грибы Укрзализныци и голодная Россия: веселые курьезы 2019-го

      Практической пользы от таких путешествий мало. Например, в монархической Саудовской Аравии роль парламента очень занижена и далека от украинских реалий. Так же мало пользы от поездок в ОАЭ или Монако.

      Главные новости 2 января: новая поверенная США и скандальное заявление о пенсиях на Донбассе
      сегодня
      4126
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Путешествия Новости США ОАЭ Канада Великобритания
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:15 Пенсионный возраст в Украине и ЕС: как в разных странах обеспечивают старость
      Анатолій Максимов 3036
      сегодня , 12:00 Як правильно оцінювати новорічне привітання президента?
      Тимофій Милованов 767
      сегодня , 09:50 Особняки, машины, шикарная жизнь: у кого из политиков в 2019 нашли скрытое состояние
      Ярослав Голобородько 1249
      сегодня , 09:03 Майдан-3? Ожидать ли Украине масштабных протестов в 2020 году
      Світлана Попова 486
      2 января , 22:30 "Смерть мозга" НАТО, начало распада ЕС и ненависть Трампа: итоги года в Европе и Америке
      Іван Яковина 321
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук